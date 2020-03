Momo el hijo de Jimena Barón cumplió 6 años y lo festejó junto a su madre y a Daniel Osvaldo

Este lunes 9 de marzo Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, cumplió 6 años y sus padres dejaron las diferencias de lado y festejaron junto a su hijo y familia con una gran fiesta ambientada en la película mágica Harry Potter.

Como es su costumbre, La Cobra utilizó las redes sociales para felicitar a su hijo y enviarle un mensaje lleno de amor: “Me cambiaste la vida por completo, no como te lo cuentan, me diste vuelta el mundo, me pusiste alas. No sé quién dijo que los papás les enseñamos a los hijos, vos sos el mejor profesor que la vida me pudo dar, yo simplemente intento estar a tu altura”, comenzó Barón.

Y continuó: “Que me saquen todo, que todo desaparezca pero que me quedes vos, no necesito más nada, eso siento desde que naciste. Me haces poderosa, me haces reír, me haces pensar, me haces feliz de un modo nuevo, que jamás imaginé, incluso cuando uno se imagina la sensación más hermosa”, finalizó.

La gran fiesta se realizó en un moderno pelotero en donde los invitados disfrutaron de una divertida tarde de música, juegos y cosas ricas.

En el momento de la torta, Momo compartió un abrazo con su mamá y su papá que estaban felices de acompañarlo.