Natalie Pérez internada por una hemorragia

La actriz Natalie Pérez fue noticia en la tarde del lunes porque debió ser internada de urgencia, en el Sanatorio de los Arcos en Palermo, debido a una hemorragia que sufrió luego de un tratamiento que había realizado.

Según fuentes cercanas, la cantante ingresó a una sala común de controles médicos y pudo ser estabilizada manteniéndose en reposo hasta que los médicos le den el alta.

La mánager de la actriz Denise Kemelmajer habló con “TN Show” (Todo Noticias) y dijo: "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna”.

Y agregó: “Está bien, pero los profesionales están tratando de controlar la hemorragia. En las próximas horas, tienen que ver si el sangrado se reabsorbe".

En noviembre del 2019, Natalie manifestó su deseo de ser madre y congelar óvulos. Separada de su novio Ramiro luego de seis años de pareja la protagonista de “Pequeña Victoria” manifestó: “Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís, ‘bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar”.

Por esta indisposición, la cantante que esta semana lanzó su nuevo tema “Te quiero y nada más”, debió suspender todos sus compromisos laborales y presentaciones hasta nuevo aviso.