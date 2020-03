Maxi López valoró lo que Wanda Nara hizo por sus hijos

Hoy por hoy, Italia es el país más afectado por el coronavirus luego de China con cifras de infectados y fallecidos que crecen minuto a minuto.

Noticias Relacionadas Wanda Nara le encontró la vuelta para que sus hijos sigan estudiando a pesar del Coronavirus

Es por esta razón que Wanda Nara tomó la decisión de mudarse de Italia a París (Francia) escapando de lo peligroso del virus y también para acompañar a Mauro Icardi.

Noticias Relacionadas Wanda Nara preocupada por el avance del coronavirus

Entrevistado por el programa “Perros de la calle” (Metro), Maxi López ex de Nara dijo al respecto: “Hay una contención completa de todo el país. Antes el foco estaba solo en la región del norte, en Lombardía, pero anoche decretaron que se paraliza el país hasta el día 3 de abril. No te podés mover a otras provincias, no podes viajar en avión, salir del país y una serie de cosas como para tratar de contener el desarrollo del virus", relató López, que vive en Calabria y juega al fútbol en FC Crotone.

Llamativamente, el futbolista valoró la decisión de Wanda de abandonar Milán y trasladar a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto a París, la ciudad en la que juega Icardi. "Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Además acá, si bien no hay pánico, sí hay una especie de histeria por la que se empezaron a vaciar los supermercados, por ejemplo", contó. "Obviamente, lo primero que busco es la protección de ellos y por eso la madre los llevó a Francia y estuvo bien”, reconoció Maxi López, dando un tregua en la mala relación que tiene la ex pareja.