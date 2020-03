Mónica Farro en pie de guerra contra la mujer que la golpeó

Hace unos días, Mónica Farro denunció que una mujer le golpeó el pecho a la salida del teatro en Mar del Plata luego de la función de “Veinte Millones”.

Noticias Relacionadas Mónica Farro golpeada a la salida del teatro en Mar del Plata

Gracias a las cámaras de seguridad del teatro se pudo identificar a la agresora que resultó ser la ex mujer del representante de Farro, Daniel Picone que además es inversionista teatral y, además quien viajó en 2019 junto a la actriz a México.

Noticias Relacionadas Segundo round para Mónica Farro y Sol Pérez

La mujer acusada es Evelyn Santichia quien dijo en su defensa: “Es mentira todo lo que cuenta, no fue así. Yo no la agredí. No la fui a buscar a Mónica al teatro, acompañé a mi pareja que fue a ver la obra”, dijo Santichia, desmintiendo los dichos de Mónica.

“No le pegué una piña, ni la rasguñé, no la empujé. Solo le toqué el hombro para que me mire. Me acerqué, la toqué y le dije: ¡Ojo, bolud… mirá que estoy acá!”, continuó Evelyn sobre lo ocurrido con la ex compañera de Sol Pérez.

“Me dio celos que haya salido él y al minuto salió ella atrás”, admitió la novia del productor y agregó: “Le puedo pedir disculpas a Mónica por lo que yo sé que hice. No necesito colgarme de sus tet.... Si quiero, mi novio me pone en 50 obras. No soy una kiosquera de acá a la vuelta, tengo una trayectoria de cinco años en el medio. Me puse celosa, a todas las mujeres nos pasa. A mí me da celos verla con él después de todo lo que pasó en México. Quise llamarle la atención para que sepa que yo también estaba en Mar del Plata” concluyó Santichia.