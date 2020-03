Nazarena Vélez y un nuevo descargo por la salud de Fede Bal

Luego de que Federico Bal contara que padece de cáncer de intestino, Nazarena Vélez fue malinterpretada por una publicación que realizó junto a su hijo Thiago y en donde hablaba de “vivir sin preocupaciones”. Muchos seguidores pensaron que se trató de una burla y la madre de Barbie Vélez tuvo que salir a aclarar la situación.

Vélez compartió un extenso descargo este lunes a través de un video de Instagram y dio por terminado el tema que la relaciona al hijo de Carmen Barbieri.

Su descargo completo:

“Bueno, ¿cómo andan? Este video es una porong*, pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado aquí en mi casa y no quiero ni prender la tele, ni mirar las redes sociales... Y estoy todo el tiempo pensando en eso, entonces digo ‘bueno, para... soy una pelotuda de 45 años que al final no habla y no dice nada, me angustio y es una pelotudez’.

Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer... Una mierda, la verdad una mierda... Un pendejo de 30 años... Una mierda, sinceramente. Es de público conocimiento que no me llevo bien con él. Que no es una de las personas que está dentro de mis afectos y sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué, pero no le deseo el mal.

Que un pibe de 30 años tenga un cáncer es una mierda... Lo único en lo que puedo pensar es en la madre, no en Carmen Barbieri, sino en ella como mamá, que aparte yo sé que es una muy buena mamá.

Me puse a pensar automáticamente como mamá cómo estaría en este momento si uno de mis tres hijos tendría cáncer, la conch* de mi hermana. No puedo dejar de no ponerme en ese lugar, entonces cuando veo que me ponen publicaciones o cosas porque vieron que hice una publicación de un centro para el cuidado femenino, para el incontinencia urinaria... Que hago una con Titi y me ponen 'te estás burlando de lo que le pasó a Federico, digo ‘Guauu, ya estos no son haters, son hijos de put*... ¿cómo se llama esta gente?’. O que te le puse un ‘me gusta’ a un logo que decía ‘karma’ que yo siempre le pongo ‘me gusta’ a todo y hasta el momento yo no sabía nada porque ni siquiera lo del centro urinario levantaba.

Yo sé cómo es este medio de mierda... El medio de mierda en el que nos manejamos y también las redes sociales de mierda en las que estamos todo el tiempo. Y que yo también me hago cargo y alimento, pero no ese lado oscuro. No el lado de la gente de los portales que titulan ‘Nazarena le dio un me gusta a un polémico mensaje de salud’. ¡Nooo!... Che, paraaa... La conch* de tu hermana. Yo no le di ni a un polémico mensaje de salud de nada, ¿qué mierda estás diciendo?.

Con la salud no se jode, mi vieja tiene cáncer... Mi vieja tiene cáncer, estamos todos locos para querer alimentar una pelea de algo que pasó y que sigo diciendo, por supuesto, que no es una de las personas que está dentro de mis afectos, pero cómo me voy a burlar de un pibe que tiene cáncer en los intestinos y que tiene que hacer quimioterapia, ¡Estamos todos locos!.

Yo soy madre de tres hijos y no se puede joder con eso. No se puede querer hacer prensa y pelotudear con eso. Al menos conmigo no, a quién se le puede ocurrir que alguien pueda joder con eso. Todos tenemos un familiar con cáncer, a todos se nos murió un familiar de cáncer, entonces, no rompas las pelotas... ¡por favor!.

Es hasta acá, todo tiene un límite. Cuando me enteré lo de Federico suspendí la invitación a Hay que ver, mañana tenía que ir a Confrontados y lo suspendí, pero son todas cosas que yo venía arreglando hace más de una semana por mi temporada en Mendoza y por lo que pasó con lo que dijeron que yo había ganado cuatro millones... Me llamaron también de LAM y volví a suspender todo.

Soy súper respetuosa en un montón de cosas, entonces, cuando me ponen que soy ‘irrespetuosa’ ¡No!... Porque solo el que conoce el dolor o el que sufrió sabe que jamás uno podría divertirse con el dolor del otro. Cuando vos sufriste de verdad, nunca podés gozar con el dolor del otro. Así que no se equivoquen y no me rompan las pelotas. Mucho menos, los pelotudos que se encargan de poner pelotudeces en las redes sociales diciendo ‘ojalá que le pase a alguno de tus hijos’.

No sean animales, no animales no porque son un amor... Porque encima si estás defendiendo y pensás que yo me estoy burlando de eso vos estás haciendo algo diez veces peor: le estás deseando eso a mi hijo. Pensá eso animal, osea, pensá eso basura.. pensalo... Ccómo le vas a desear eso a un nenito? Porque le han puesto comentarios a mi hijito que ojalá le agarre algo a él... ¡Por favor! Qué les pasa en la cabeza a estos 10 o 20 pelotudos e hijos de put* que andan dando vuelta en Internet...

¡Por favor! Y la gente que tiene que titular, titulen bien porque no es solo esto, también pongan lo bueno que es la enseñanza de lo que dijo un pibe de 30 años que tiene cáncer, que les puedo asegurar que gracias al video que hizo Federico hoy más de uno se fue a hacer un chequeo, en vez de tratar de buscar roña donde no la hay. Háganse chequeos”.