Karina “La Princesita” relató una terrible experiencia que la marcó para toda la vida

La cantante Karina “La Princesita” contó, recién ahora y con el lema #NiUnaMenos, que sufrió de acoso cuando era adolescente a la salida del colegio.

Con una dura infancia marcada por el maltrato en el seno familiar, la ex de El Polaco había manifestado en una oportunidad que fue acosada sexualmente.

Ahora contó más de la traumática situación y, a través de su cuenta de Twitter, y dijo: “A mí una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca. En ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de dónde saqué fuerzas para soltarme y salir corriendo”, escribió Karina, en respuesta a un mensaje de una fans que escribió: “no hay una piba que no le haya pasado nada“.

En la red social del pajarito, muchas mujeres comenzaron a contar sus historias y La Princesita recomendó, en lo posible, que no anden solas.

“Tenemos que cuidarnos entre todos porque al parecer nadie lo hace eficientemente”, reflexionó.