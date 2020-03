La reacción de los famosos frente al avance del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus y la emergencia sanitaria se extendió en todo el mundo y en Argentina.

Por eso muchos famosos se manifestaron en las redes sociales para hablar sobre el tema y para crear conciencia sobre las medidas de prevención que se pueden tomar para evitar el contagio.

Con 19 infectados en nuestro país, Jorge Rial, Nancy Dupláa, Luciana Salazar, Jimena Barón, José María Listorti, Gastón Soffritti, Connie Ansaldi, Lola Bezerra y Migue Granados se manifestaron en Twitter sobre el avance del virus.

Entre algunos de los comentarios de las figuras, Jimena Barón, con un poco de humor y seriedad escribió: "Las indicaciones hoy son que cortemos con la argentinidad, que mantengamos distancia y tomemos mate en soledad. Seamos responsables así esto pasa pronto (de paso zafamos de saludar al que nos cae mal). Que tengan un lindo jueves (dentro de todo lo que está pasando)".

Jorge Rial dijo: "No seas pelotudo, si venís de alguno de los países de riesgo quedate en tu casa dos semana. Es por tu bien y el de los demás. No te hagas el ‘pulenta’. No esperes que hagan todo por vos".