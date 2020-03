La respuesta de América a Luis Majul por su renuncia

Esta semana llegó la noticia de que el periodista Luis Majul renunció, luego de 20 años, a América por algunas diferencias entre el equipo de “La Cornisa” y las autoridades del canal.

Majul confirmó, este miércoles, su salida del canal de Daniel Vila por cuestiones políticas a través de las redes sociales.

Desde el canal, quien dio la versión de los hechos fue la gerente de producción Liliana Parodi quien dijo: "Luis rescindió de forma unilateral su contrato. En diciembre estaba cerrado La Cornisa para los sábados pero ahora prefiere no ir en ese horario y decidió no seguir" comentó y agregó: "Aunque son dos contratos distintos también rescindió con A24. Me lo dijo ayer personalmente y hoy ya lo siguió con los pasos administrativos".

Por su parte, Luis Majul contradijo el mensaje de la gerente del canal y, vía Twitter, comentó sobre su salida de América: "Quisieron doblegarnos. No pudieron. Somos libres. Estamos más fuertes que nunca".

Ángel De Brito, hace unas semanas anticipó el escándalo que se vivía en América entre Daniel Vila y Luis Majul por diferencias políticas y censuras.