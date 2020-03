Reprogramaron el Lollapalooza 2020: ¿qué pasará con las entradas?

En una jornada teñida por cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones de recitales a raíz del avance del coronavirus, el Lollapalooza no quedó afuera de esta lista. DF Entertainment, la productora a cargo de la organización, confirmó este jueves que la edición 2020 del festival será reprogramado en Argentina. Estaba previsto que el evento se realizara en el Hipódromo de San Isidro​ el 27,28 y 29 de marzo, con una importante grilla internacional, protagonizada por artistas como los Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Gwen Stefani, y Lana del Rey.

En sus redes sociales DF Entertainment expresó su pesar por la reprogramación y explicó: "Desde Lollapalooza Argentina, informamos que estamos trabajando en la reprogramación de la edición 2020 del festival para la segunda mitad del año. Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias. En brece compartiremos más información sobre la reprogramación de las fechas a través de nuestra página web y redes sociales. Gracias por su paciencia".

El comunicado de DF Entertainment por la suspensión del Lollapalooza.

En cuanto a las entradas, la organización, afirmó que las pulseras servirán para las nuevas fechas que serán anunciadas en los próximos meses. Aún no hay detalles respecto del line up, que al cambiar de fecha podría verse modificado. La empresa, tampoco dio información sobre posible devolución de dinero en caso de que quien tenga sus entradas no pueda asistir a la nueva fecha.

Tanto las autoridades municipales como provinciales confirmaron la suspensión y explicaron que la prioridad está puesta en la "suspensión de eventos masivos en los que se prevea la participación de personas provenientes de los países con circulación de este virus" o "evitar concurrir a eventos masivos en los que se prevea la participación o concurrencia de personas provenientes de países con circulación del virus".

El comunicado del municipio de San Isidro

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, informó que por razones de público conocimiento relacionadas con la pandemia del virus COVID-19 decidió suspender junto con los organizadores el festival Lollapalooza Argentina, que estaba previsto para los días 27, 28 y 29 de marzo. En el comunicado, también adelantó que se estudia la posible reprogramación del festival para el segundo semestre del año, en función de cómo siga la evolución de la pandemia.

Por las razones de público conocimiento relacionadas con el #coronavirus les informo que no se realizará el #Lollapalooza en San Isidro en las fechas previstas: 27, 28 y 29 de marzo. El festival se reprogramará. Los mantendremos informados. pic.twitter.com/cc3pQX5QUo — Gustavo Posse (@gustavoposse) March 12, 2020

"Es necesario que todos adoptemos, cada uno según su responsabilidad, todas las medidas que recomiendan las autoridades para garantizar la salud de la población", afirmó Posse. Además agregó "Queremos preservar el bienestar de los vecinos, visitantes y las personas que trabajan en el Lollapalooza Argentina, por lo que tomamos esta medida de prevención".