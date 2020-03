Una famosa descolocó Marina Calabró en vivo

En la primera semana como conductora de “Confrontados” (El Nueve) Marina Calabró ya vivió algunos disgustos en vivo y no se quedó callada.

Esta vez, la hermana de Ileana Calabró, se enfureció con una entrevistada muy famosa y no ocultó su disgusto.

En el móvil de exteriores estuvo Mariana Nannis quien no se portó como correspondía y la conductora se lo hizo saber.

En la salida de la mediación de Nannis con Caniggia, la madre de Charlotte se encontró con el equipo del programa de Calabró. Y mientras hacían un vivo, la rubia tapó con su mano la lente de la cámara cuando estaban transmitiendo.

"¡No, no, no! Es la mano de Mariana Nannis tapando la cámara de Confrontados", comentó ofuscada Marina. "El material de los colegas no se toca, es violento", agregó.

"Me gustaría exponerla porque me parece una actitud absolutamente violenta. Tocar el elemento de trabajo de un periodista, alguien que está haciendo una cobertura respetuosa en la vía pública, me parece horrible", lamentó la periodista.

Y agregó: "Lo condenamos como lo hemos hecho en otras oportunidades con otros famosos…Avatares de las coberturas en vivo, es una suerte de foto, de postal de lo que debemos esperar de Mariana Nannis. Sin meterme en el hecho de si hubo o no violencia que quedó tan diluído, ya hasta ella se olvidó de denunciar esto. Creo que se trata de dinero", concluyó la conductora.