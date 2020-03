¿Cuarentena para Jimena Barón?

“Cuidémonos entre todos. No compartamos mates ni andemos a los besos y abrazos. Eviten lugares con mucha gente. Que no se extienda este virus de mierda. Es una paja, pero somos responsables también”, señaló Jimena Barón en una de sus historias de Instagram. La cantante, referencia al coronavirus,y envió un mensaje preventivo para todos sus seguidores. Aunque también le agregó un poco de humor al difícil momento, y apostó a utilizar “relaciones virtuales”: “Si alguien conoce una APP con lindos chongos, es un buen momento”.

En cadena nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó del nuevo decreto de emergencia sanitaria, donde se reglamenta la obligatoriedad de una cuarentena preventiva de 14 días a todos los argentinos que provengan de países infectados por el nuevo virus. La cantante, llegó hace algunos días de Estados Unidos donde estuvo grabando su nuevo disco en un estudio de Miami. Al regresar al país, se aisló dentro de su hogar, para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Gobierno Nacional. Por otro lado, la artista, confirmó que suspendió un show previsto para el 3 de abril en Chile.

Jimena además subió un video a sus historias, contando sobre su aislamiento social, acompañada de su hijo Momo, en su casa de Buenos Aires. “Me van a a ver en casa un tiempo largo, adhiero a la cuarentena preventiva. Hablé hoy con el médico. Llegué de Estados Unidos el sábado, cuando llegué no estaba en la lista de países en riesgo, las cosas van cambiando, ayer entró en la lista”.

“Yo estoy bien, El médico dijo que los síntomas ya deberían haber aparecido de estar contagiada de coronavirus. Dios quiera que no, creo que no. De todos modos, lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de 15 días, por ende hasta el 21 me correspondería estar en casa para dejar afuera cualquier tipo de riesgo de contagio. Pero hasta el 21 voy a estar haciendo la cuarentena simplemente preventiva. Estoy super. Estamos todos bien, pero es responsabilidad nuestra también que no se expanda así que lo que podamos hacer para colaborar para que no suceda de mi parte es quedarme acá y esperar los 15 días. Les mando un beso muy grande”, finalizó la artista.

En medio del video aparece sorpresivamente su hijo Momo, generando un momento de distensión en la grabación, ya que imita las palabras de su mamá hablándole a la cámara y haciendo sus características monerías. Barón regreso de su viaje para celebrar los seis años de su hijo. La artista y el pequeño festejaron el cumpleaños del niño en la intimidad de su hogar, donde mostraron una exquisita torta con la temática de Harry Potter.

La cantante publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo en el día de su cumpleaños: “Me cambiaste la vida por completo, no como te lo cuentan, me diste vuelta el mundo, me pusiste alas. No se quién dijo que los papás les enseñamos a los hijos, vos sos el mejor profesor que la vida me pudo dar, yo simplemente intento estar a tu altura. Que me saquen todo, que todo desaparezca pero que me quedes vos, no necesito más nada, eso siento desde que naciste. Me haces poderosa, me haces reír, me haces pensar, me haces feliz de un modo nuevo, que jamás imaginé, incluso cuando uno se imagina la sensación mas hermosa. Te amo hijo, verte cumplir años es un privilegio y un honor que me concedieron de arriba y yo jamás podré pedir mas nada, solo agradecer. Que la vida te llene de todo lo que desees, te lo mereces todo. Yo intentaré que desees fuerte y que vayas por todo lo que sueñes sea lo que sea, que sigas siendo libre, feliz, que sigas riéndote todo el tiempo. Tu mamá te admira y te ama desmesuradamente. Gracias mi amor y felices 6 años”.