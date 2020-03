Sol Pérez se enfureció con una actriz feminista

Un fuerte cruce telefónico se produjo entre Sol Pérez y la actriz Jazmín Stuart. Ocurrió durante la emisión en vivo del programa Show Attack que conduce la rubia junto a Mariano Pavón por Radio Latina.

El cruce surgió a partir del episodio que ocurrió hace unos días en el programa Informados de Todo que conduce Guillermo Andino. En un momento de la emisión, interrumpieron el relato de la mamá de Wanda Taddei, la joven asesinada por el ex baterista de la banda Callejeros, Eduardo Vázquez, para darle paso a un móvil con Carmen Barbieri, quien habló sobre la salud de su hijo Federico Bal.

El conductor del programa, le preguntó a Jazmín Stuart si se había enojado con Guillermo Andino por aquella interrupción. “No. Me enojo con el sistema, que me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una manera brutal, víctima de un femicidio, y cuando ella está removiendo su memoria, con lo doloroso que es eso, la interrumpan con una cortina musical que entra de una manera violenta, para pasar a una noticia que no era urgente y podía esperar”, contestó la actriz.

banco muchisimo a Sol Pérez por lo que le dijo a Jazmín Stuart toda la razón en lo que dijo su soberbia es repugnante pic.twitter.com/eBZW4nTaa8 — franco (@brillamila) March 13, 2020

Al respecto, Sol Pérez, intervino en la charla y expuso su punto de vista. "Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, pero no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle”.

En este sentido, la integrante del Colectivo de Actrices, sostuvo que, “que los medios den difusión a estos casos es casi una cuestión humana. Y si invitan a una madre cuya hija fue asesinada brutalmente y le piden que remueva su historia, no podés cortarla para contar que el hijo de Carmen Barbieri tiene un pólipo. ¡No podés! ¡Es una falta de respeto y un hecho de violencia!".

“No estamos seguros de qué tiene Fede Bal. Si es un pólipo o no”, interrumpió Sol. En este tramo, la conversación comenzó a subir de tono. Jazmín Stuart, señaló que “no me importa”.

Por su parte, Sol, indicó que “entiendo que hay que darle lugar a una mujer que se murió. Pero estás diciendo que no te importa la salud de otra persona. No me parece esto de que con algunos somos buenos y no nos importa la salud del otro”.

Ante la intervención de la panelista, la entrevistada, pidió hablar con el conductor del programa y argumentó que “esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer".

Ante esta respuesta, Sol Pérez, se mostró sorprendida y volvió a preguntarle a la actriz, “decime qué es lo que no tenemos que hacer así te entiendo”. Stuart, respondió, “Sol... No te conozco. Lo que no tenés que hacer es tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con derechos humanos”.

La ex chica del clima, replicó que no quería generar polémica pero que no coincidía con su punto de vista respecto al tema que estaban hablando. Ante lo que Jazmín Stuart, respondió que no la siguiera interrumpiendo porque iba a cortar, y preguntó si Sol Pérez era periodista.

Enfurecida, Sol le contestó: “¿Hay que tener un título para preguntarte a vos? ¿Vos hablás de sororidad? ¿Cuál es tu sororidad? ¿A quién te comiste, flaca?”.

“Sol, estás muy alterada y creo que estás tratando de generar polémica”, insistió Jazmín. “No, me parece que vos sos una irrespetuosa. No necesito generar polémica con vos. Tengo cámara todos los días de mi vida”, cerró Sol Pérez.