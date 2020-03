El bizarro baile de Jimena Barón en cuarentena

Jimena Barón regresó en los últimos días de Miami. La cantante, llegó hace algunos días de Estados Unidos donde estuvo grabando su nuevo disco y decidió hacer la cuarentena preventiva de 14 días decretada por el presidente de la Nación, Albero Fernández. Si bien la actriz no tiene ningún síntoma relacionado con el coronavirus. Tomó la decisión de aislarse dentro de su hogar, para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Gobierno Nacional.

“Cuidémonos entre todos. No compartamos mates ni andemos a los besos y abrazos. Eviten lugares con mucha gente. Que no se extienda este virus de mierda. Es una paja, pero somos responsables también” dijo la actriz en sus historias durante el día viernes.“Me van a a ver en casa un tiempo largo, adhiero a la cuarentena preventiva. Hablé hoy con el médico. Llegué de Estados Unidos el sábado, cuando llegué no estaba en la lista de países en riesgo, las cosas van cambiando, ayer entró en la lista”, agregó.

Para pasar las horas y mantener en vilo a sus casi seis millones de seguidores. La cantante decidió provocar a sus vecinos con un infartante perreo que les dedicó desde la ventana de su cocina. Allí se la puede observar luciendo una remera ajustada y un minishort azul con puntos azules. Jimena golpeó levemente su cabeza contra la lámpara del techo de la cocina, y se agarró del calefón parada arriba de la mesada.

5 millones de reproducciones

Jimena compartió con sus seguidores, la alegría de haber llegado a las 5 millones de reproducciones con el tema "puta" que generó tanta polémica. Vale recordar, que la cantante fue muy criticada durante los días posteriores al lanzamiento y decidió cerrar sus redes sociales durante varios días. Además de recibir asistencia psicológica, ya que había sido afectada por la lluvia de críticas recibidas.