El terrible golpe de Belén Pouchan en Dubai

Belén Pouchán sorprendió a todos, años atrás, cuando era bailarina de “Showmatch” (El Trece) y, de vez en cuando, Marcelo Tinelli le pedía que hiciera algunos trucos en la pista de baila. También la rubia fue parte del elenco de “Stravaganza” de Flavio Mendoza.

Noticias Relacionadas Lizy Tagliani en su mejor momento profesional y amoroso

Hace unos días, la bailarina compartió a través de su cuenta de Instagram un video en donde se observa un terrible accidente que sufrió mientras hacía acrobacias colgada de un carrito de equipajes en un hotel de Dubai.

Noticias Relacionadas Los invitados de Mirtha y Andy para comenzar la competencia por el rating

Luego entrevistada por un medio Pouchán dijo: "Mi trabajo lo tomo como una forma de vida y me divierte ir por la vida probando diferentes cosas e ir al límite, a veces es un poco peligroso", comentó la rubia.

Y agregó: "Vi el video y fue muy heavy lo que me pasó. Si me caía un poco más arriba o abajo, me podía dar en la cabeza. Pero no me arrepiento…La realidad es que cuando hice eso, me caí y no me pasó absolutamente nada. Los que me vieron se re asustaron y cuando vi el video entendí por qué y yo traté de calmarlos", agregó.

Para finalizar dijo: “Muchos me dijeron que tenga cuidado, pero es parte de mi vida y la gente que me quiere sabe que también es mi forma de vivir. Me gusta vivir al límite y probar cosas en todos lados, sentir esa adrenalina".