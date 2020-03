Lizy Tagliani en su mejor momento profesional y amoroso

La conductora de “El precio Justo” Lizy Tagliani está pasando por un excelente momento tanto en su vida laboral al frente de un programa familia con mucho éxito en Telefé y, además viviendo una historia de amor, que comenzó con algunas dudas, con Leo Alturria un rugbier que trabaja de portero en un edificio de departamentos.

Convertida en un referente carismático, Lizy se transformó en una de las figuras más queridas de la televisión argentina que también se luce en el escenario de la obra “Los Bonobos” en el teatro Lola Membrives.

El romance con Alturria comenzó en Telefé cuando el joven participó del programa que Tagliani conduce todos los mediodías: “Dan por ciertas muchas cosas que no son. No podés juzgar a alguien porque va a programas a jugar y a divertirse. Así lo conocí yo, porque lo miraba y me calentaba”, reconoció.

“A mí me gusta que él esté en los medios, no tiene nada de malo si se convierte en famoso. No me molesta mostrarlo. ¿Qué me va a sacar? Con que me dé felicidad es suficiente. No quiero sufrir, me hace mal, me lastima mucho”, dijo al referirse a los rumores que circularon de que el rugbier estaba con ella sólo por exposición y porque además participó de varios programa de Tv antes de conocerla.

Sobre su novio Tagliani dijo: “Leo tiene una calidez humana muy grande y es muy querido por todo el mundo. Me di cuenta de que era increíble cuando salía para la radio –era parte del programa de Santiago del Moro, en la Pop– a las seis de la mañana y todos me decían: cuidalo a Leo que es lo más lindo que hay. Que la gente de su barrio me diga eso, me encantó. Me gusta mucho que le tengan ese amor”.

Sobre avanzar más en la relación la conductora dijo: “Todavía no pensamos en la convivencia hecha y derecha porque él tiene su casa en el trabajo y todos los días tiene que salir a la mañana temprano y acomodar el edificio hasta el mediodía”, compartió la cabeza de compañía. “Él podría venir a mi casa, pero le gusta estar ahí por si pasa algo, por si un vecino se queda afuera o lo que sea…”.

Y sobre el futuro de la pareja Lizy Taglini comentó: “Dios quiera que todo siga bien entre nosotros. No tengo nada de miedo. No me hago muchas preguntas, solo disfruto con todo. Me gusta pensar que esto va a ser para siempre”, reconoció, sensibilizada. “Pero no creo que me case. Soy medio pudorosa para eso, me da vergüenza. No me gusta la idea de que estén todos aplaudiendo, que digan ‘¡que la bese, que la bese!’”.