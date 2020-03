Marixa Balli en Instrusos… ¿celebró la enfermedad de Fede Bal?

Luego de que el lunes pasado Federico Bal confirmara que padece de cáncer de intestino muchos famosos salieron a apoyar al actor en este difícil momento de su vida.

Noticias Relacionadas Un oncólogo sanjuanino cuenta sobre la enfermedad que sufre Fede Bal

La confesión de Bal sirvió para movilizar a todos a practicarse estudios preventivos a fin de evitar la dolencia que sufre el actor por estos días y que se deberá someter a un tratamiento de quimioterapia, rayos y pastillas.

Unos días después del anuncio de Bal, Marixa Balli fue invitada a “Intrusos” (América) y realizó un polémico comentario del que luego tuvo que dar explicaciones.

Noticias Relacionadas Laurita Fernández cerca de Fede Bal

Es conocida, la enemistad que existe entre Balli y Carmen Barbieri, por eso cuando la bailarina habló sin dar nombres en Intrusos acerca de ciertas figuras, todo el mundo interpretó que se refería a la madre de Fede Bal y se interpretó que fue un golpe demasiado bajo.

Luego en “Incorrectas” (América) Balli salió a das explicaciones. En el programa se recordó que Barbieri había tildado de “mufa” a Balli y la ex de Rodrigo dijo: "Yo no di nombres, me molesta que los medios hayan levantado lo de Intrusos y nunca di nombres".

Y agregó: “¿Cómo voy a hablar de un chico que ni conozco y de una enfermedad? No es mi persona, no está en mí".

La mediática reconoció que "con Carmen Barbieri tuve problemas grandes pero yo jamás la nombré. Yo no hablé ni especifiqué, cada uno saca su propia conclusión. Me da pena que vayan a ese tema. Yo me hago cargo de lo que digo y ayer hablé en plural".