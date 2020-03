La mujer que le cambió la vida al “Mago sin dientes”

El mago más conocido de la televisión argentina ahora es noticia porque se enamoró de una mujer diez años mayor que le cambió la vida. Se conocieron en una fiesta en Nordelta, hace cinco años, pero comenzaron siendo amigos y compartieron muchos eventos. Luego llegó el amor y Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago sin dientes y Ana –quien no quiere decir su apellido- disfrutan del amor en esta nueva etapa de la pareja.

Noticias Relacionadas Fede Bal congeló su esperma antes de comenzar con la quimioterapia

En una entrevista el mago dijo sobre su novia de hace un año: “Es de perfil bajo, sólo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida…Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo”, confió el también simpatizante del PRO.

Noticias Relacionadas Nazarena Vélez y un nuevo descargo por la salud de Fede Bal

“Este verano tuve la compañía de Ana. Pasamos las fiestas de fin de año juntos y después se quedó durante enero y febrero todo lo que pudo. Luego tenía que volver por su trabajo. Aprovechamos para vacacionar, salimos a comer, hicimos recorrida por las distintas obras de teatro, fuimos a ciertos eventos a los que me invitaban, aunque eso mucho no le gustaba. Algún que otro día salimos a bailar, también. Por las tardes aprovechábamos para ir a la playa hasta la tardecita; después yo me iba al teatro”, compartió.

“Mi novia tuvo mucho que ver con el cambio de look. Ella me decía que tenía que apostar a un cambio en el pelo, en el peinado. Yo me venía peinando con una raya al medio y me incentivó al gran cambio. También me estoy ocupando de la parte de la ortodoncia. Me están haciendo distintos tratamientos, Ana me insistió mucho con que era para un bien mío, no sólo por lo estético sino también por un tema de salud. Hoy también trato de separar más el personaje del Mago sin dientes de la persona, Pablo, para marcar las diferencias entre la persona y el personaje”, comentó el humorista.

Y agregó: “A Ana no le gusta lo mediático. Le conté que me iban a hacer una nota y apenas quiso que salgan publicadas las fotos de los dos juntos. Se dedica a otra cosa y es cuestión de respetarla”, justificó el mago. “La diferencia de edad no es tanta. Desde que nos conocimos nunca se notó esa diferencia. Respecto a los planes en común, por el momento prefiero no hablar por respeto a ella que, como comenté, no le gusta la exposición mediática. Más adelante, tal vez, se acostumbre un poco más a este mundo. Lo que si te puedo decir es que estoy enamorado y que a mi lado tengo a una mujer con todas las de la ley, que me acompaña mucho y me ayuda en muchos órdenes de mi vida”, cerró.