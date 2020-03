Cinthia Fernández indiganda con una señora que la besó en la calle

El impacto del coronavirus en el mundo tiene a mucha gente preocupada por la transmisión y, por esa razón, toma todos los recaudos de higiene que la Organización Mundial de la Salud indica para estos casos de pandemia.

Y Cinthia Fernández se toma todo al pie de la letra para cuidarse ella misma y a sus tres hijas pequeñas. Es por esto, que la panelista de “LAM” (El Trece) relató en vivo una situación que vivió con una fan que se encontró en la calle.

La ex de Martín Baclini dijo: “Hay mucha irresponsabilidad. No todos los que se fueron de viaje están en cuarentena. Es así. Está el caso de la diseñadora de moda de Uruguay, este enfermo mental que golpeó al guardia de seguridad. Somos muy inconscientes, muy irrespetuosos, muy creídos y pensamos que no nos va a pasar. Y yo no sé si me crucé con un irrespetuoso o con una persona que estuvo en contacto. No tenemos conciencia.”, comenzó diciendo Cinthia.

Y agregó: “Fui al supermercado, vino una señora, me dijo 'hola Cinthia' y me encajó un beso. Yo no la vi venir. Le dije 'señora, ¡no se da un beso! ¿Usted no ve las noticias?'. Y me respondió 'ah sí sí por lo del coronavirus'. Encima se ofenden y minimizan el tema”.

Y para finalizar la mediática comentó: “No entiendo la reacción, pienso en mis hijas y en mi familia y no me importa. Encima me tengo que aguantar la agresión de la gente”, cerró.