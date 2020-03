Danna Paola, la protagonista de Elite enfrente el coronavirus semidesnuda

Danna Paola, la joven actriz que se pone en el papel de Lu en la serie “Élite” tuvo una semana complicada porque se cruzó con los fanáticos de la cantante Paulina Rubio quienes la acusaron de querer imitar a la mexicana y además dijeron que la joven padecía coronavirus.

Sin hacer caso a las acusaciones, Paola publicó en su cuenta de Instagram una foto en bikini recostada boca abajo y con unos lentes de sol.

Junto con la foto, la actriz escribió: ‘Mood’ y lo compartió con sus de 17 seguidores en Instagram.

El enojo de los fanáticos de Paulina Rubio surgió cuando la joven de 24 años publicó cantando la canción “Ni una sola palabra”, pero lo que molestó fue que pusiera “yo si canto“, como ninguneando a la cantante y eso indignó a todos.

Su respuesta fue: “Ok, vamos a ver, no hagan chisme donde o hay malinterpretando. 1- Estábamos jugando a imitar (creo que han visto que imito bien y no solo a Pau) 2- yo me refería a Omar (Ayuso) su compañero de serie que también lo posteó”.

Y por último remarcó: “3- yo amo a Paulina since forever (desde siempre) respecto always!”, explicó la cantante.

Haciendo una promoción de la serie se rumoreó que había sido retenida en ese país por la pandemia, pero aclaró que todo había sido una información falsa. La temporada tres de la serie contará con las presencias de Alex y Charlotte Caniggia que llegan a “Élite” para hacer de las suyas.