Moria Casán condujo Incorrectas desde su casa

Con todos los cuidado que exige la cuarentena del coronavirus y el pedido de aislamiento para detener la propagación, hizo que la actriz y conductora Moria Casán tomara sus recaudos y se quedara en su casa, por ser mayor de 60 años, conduciendo desde allí su programa de América.

El programa de este lunes tuvo la particularidad que comenzó con Luli Fernández explicando la metodología que se usaría y de inmediato presentó a Casán que desde su hogar dijo: ''Estoy en mi casa. Soy una mujer de más de 65 años y soy la primera en cumplir las reglas, aunque estoy rebosante de salud, estoy bárbara, pero me pareció muy bien respetar la cuarentena, aunque no tenga ningún síntoma de nada’’, explicó la conductora.

"Yo siempre me planteo cosas filosóficas, pero esta vez me planteé nuestra extrema finitud y que esto nos ayude a concientizarnos para que no haya grieta, ni partido que pretenda llevar agua hacia su molino. Acá es el mundo que tiene que estar unido para salvarse", aseguró la One.

Más allá de estar en su casa por dos semanas la actriz dijo: "Hago mi rutina de cinta por 40 minutos, después hago 20 piletas, y a la noche otras 20 piletas. Sigo haciendo actividad, no hago nada de sedentarismo. Tenemos que tratar de no circular, ahora que sabemos que el virus es importado, tenemos que colaborar para que no se propague’’, explicó.

Y sobre la función de la televisión dijo: "Hoy la tele está cumpliendo una función social impresionante, ayudando. Eso es lo que estamos viendo", recalcó. "Somos angelados lo argentinos. Si esta vez dejamos de hacernos los bananas, los ventajeros, estos puede ser un buen motivo de unión", concluyó.

Así como Moria dos de sus “vayainas” también debieron cumplir la cuarentena por haber estado en países de riesgo como Silvina Escudero y Mica Viciconte. Las demás panelistas estuvieron en el piso apoyando la transmisión.