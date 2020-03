Agustina Agazzani confesó su amor por Martín Baclini

Si bien Agustina Agazzani y Martín Baclini niegan que tengan un romance, ambos recorren los canales de televisión comentando el amor y el cariño que se tienen, en especial la modelo que admitió que con el empresario son amigos especiales.

En el programa “Hay que Ver” (El Nueve) que conducen José María Listorti y Denise Dumas, la modelo aclaró cuál es la situación sentimental con el ex de Fernández.

En la entrevista Agazzani dijo: “Obviamente que somos amigos que tienen química. Por supuesto, pero no soy ni la novia ni la pareja. Soy la amiga… En el barco ni siquiera estábamos solos".

Además, la ex de Gastón Soffritti agregó: "Claramente pasó un derecho con el beso que me dio el otro día, pero somos amigos”, dijo en clara referencia al video que trascendió en el que se los ve besándose.

“No sé decir si vamos en vías a una relación. ¿Si me puedo enamorar de Martín? La verdad es que es un hombre con todas las letras. Creo que más de una se enamoraría de él… Ahora somos amigos, cómo voy a estar enamorada. Hay muchas cosas que hay que vivir para enamorarse…”, reflexionó.

“Creo que existe el amor a primera vista, que me pasó, pero no con Martín. Porque con él somos amigos, no estoy enamorada. Pasé una etapa bastante difícil y me volví a sentir feliz. ¿Por qué negarme a eso si estoy soltera?”, cerró la modelo.