Aníbal Pachano en contra de la cuarentena de Argentina

Mientras muchos respetan las medidas implementadas por el Gobierno Nacional en relación al coronavirus, otros como Aníbal Pachano cuestionan y consideran extremas algunas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde Santiago de Chile en donde el bailarín forma parte del “Bailando por un sueño” de Chile, Pachano comentó: "No le tengo miedo al coronavirus… Por ahora, yo no tengo ninguna restricción acá. Igual me parece que es una restricción que no colabora para nada porque si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos, la verdad es que me parece una ‘mamarrachada'".

Y agregó: "Yo soy un paciente de mucho riesgo porque tengo un montón de enfermedades, pero por el momento no me siento mal. Tuve una neumonía bilateral en el mes de diciembre, de la cual salí. Luego, vine a Viña del Mar donde me resfrié y me quedó una tos y eso no tiene nada que ver con el virus. Simplemente tengo un EPOC y mi pulmón está complicado, pero desde antes. No es de ahora", continuó.

Además Pachano habló del hecho de que debe quedarse en su casa cuando llegue a Argentina cumpliendo la cuarentena: "Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vida… eso lo tengo clarísimo en mi cabeza. Voy a seguir trabajando como sea y de la manera que sea porque es el motor que yo tengo para vivir. Ahora que se generó un pánico generalizado, puede ser que se tomen recaudos de determinada manera. Y va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir adentro de cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación".

Y para concluir dijo: "Yo voy a seguir con la cosa positiva como lo hice con mi cáncer, con una metástasis en el cerebro que fue muy complicado y estoy vivo de casualidad y con el HIV que en su momento tampoco tenía la posibilidad de mejorar la salud hasta que se descubrieron los cócteles".