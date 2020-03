Diego Peretti se negó a detener la filmación de “El Reino”

Diego Perreti consideró irracional la medida que obliga a las producciones a detener las grabaciones por el avance del coronavirus y la medida impuesta por el Gobierno Nacional de la cuarentena.

La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado en su cuenta de Twitter que llamaba a “posponer todas las actividades artísticas en las ramas cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje desde el día de hoy y hasta el 31 de marzo”.

Así, la medida de la entidad detuvo varios rodajes, no así la ficción de Netflix y, sobre ese tema, Peretti habló con Ciudad y dijo: “Estoy de acuerdo con las medidas de prevención que se tomen en esta crisis sanitaria. Ayer me negué a cortar la jornada de trabajo porque hacerlo en la mitad del día me pareció una forma intempestiva y, que queriendo ser PROTECTORA, terminaba siendo una medida irracional”, comenzó el actor, en su mensaje por WhatsApp.

“Me pareció que la medida se colocaba por encima de las recomendaciones dadas por los especialistas del Ministerio de Salud del Estado argentino, a última hora del día anterior (domingo). Como las escenas no se pueden grabar 'a distancia' y los puntos fundamentales de prevención se cumplían, me pareció que lo más atinado sin lugar a dudas era anunciar la medida a partir del día posterior”, continuó.

“Así las producciones (técnica, artistas y administrativos) no eran citadas y no se perdía entonces la jornada laboral. Aun así, le agradecí a la Asociación Argentina de Actores la extrema urgencia por cuidar la vida de sus asociados”, agregó el actor. “Ayer terminamos la jornada y lo que sé es que a partir de hoy se suspendieron las jornadas. Ni idea de fechas sobre cuándo retomaremos”, concluyó Peretti.