Graciela Alfano criticó a Aníbal Pachano por su postura contra la cuarentena

El avance del coronavirus hizo que todos los ciudadanos tomáramos conciencia de la importancia de las medidas de prevención para detener el avance del virus.

Noticias Relacionadas Aníbal Pachano en contra de la cuarentena de Argentina

Sin embargo, esta semana Aníbal Pachano desde Santiago de Chile, realizó polémicas declaraciones sobre la cuarentena obligada para aquellas personas que vengan a nuestro país provenientes de países de riesgo.

Noticias Relacionadas Aníbal Pachano contó cómo vivió los incidentes y protestas en Viña del Mar

El bailarín dijo: "No le tengo miedo al coronavirus. No tengo ninguna restricción acá. Igual, me parece que es una restricción que no colabora para nada porque si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos, la verdad es que me parece una ‘mamarrachada'", expresó en diálogo con Hay que ver.(El Nueve)

Enterada de las declaraciones de su ex compañero de jurado en “Showmatch”, Graciela Alfano comentó indignada: "Un ignorante peligroso. Ignora los protocolos de los organismos mundiales de la salud para contener el coronavirus. Peligroso porque lleva a la gente que lo escucha a actuar en detrimento del bien común. #CuarentenaNacional", concluyó la ex panelista.