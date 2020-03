Una actriz de La Casa de Papel dio positivo al test del coronavirus

Ya nadie está a salvo frente al avance del coronavirus en el mundo y así lo demostró la actriz española Itziar Ituno quien protagonizó la exitosa serie de Netflix, “La Casa de Papel” interpretando a Raquel Murrillo.

A través de su cuenta de Instagram, Ituno escribió: "Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y super peligroso para la gente que está más débil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuidaros mucho”.

La actriz se lució en la serie de Netflix y, en la primera temporada ocupó el rol de la Inspectora Murillo, quien manejó la negociación con los atracadores que entraron a La casa de la moneda y papel de España. Sin embargo, su personaje sufrió un cambio, ya que se enamoró del Profesor, el ideólogo del plan.

Luego de la publicación de Ituno el posteo se llenó de likes y mensajes de apoyo a la actriz que, lentamente, espera recuperarse y vencer al virus.