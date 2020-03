Yanina Latorre contra Pamela David por una fiesta en medio de la cuarentena

Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre acusó de irresponsable y egoísta el festejo del hermano de Pamela David en Santiago del Estero en medio de una situación complicada por el avance del coronavirus.

Luego de esta acusación, David emitió un comunicado en sus redes sociales pero Latorre volvió a la carga y la criticó nuevamente.

Siempre dando el ejemplo, la dueña...y el marido es dueño de un canal q durante 24 habla del coronavirus y lo q NO hay q hace. NO APRENDISTE NADA @PamelaDav https://t.co/4JEMcU6Ptk — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 18, 2020

La rubia comentó: "Siempre dando el ejemplo, la dueña... y el marido es dueño de un canal que durante 24 horas habla del coronavirus y lo que NO hay que hacer. No aprendiste nada" lanzó Latorre.

Días atrás Pamela salió a justificar algunas denuncias que recibió por el festejo: "No fueron 100 personas y no lo cerré (al restaurante), era abierto al público. Las medidas más estrictas se dieron el domingo y fue el día que volví. No suelo salir a desmentir estas cuestiones pero en un caso sensible como el que estamos lo amerita. Leí muchas cosas que no son ciertas, me equivoqué pero fue sin intención", dijo la ex modelo.