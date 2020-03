Ivana Nadal amaneció sin corpiño

La alegría y el entusiasmo de Ivana Nadal contagian a más de uno que se quiera sumar a su buena onda, con el adicional de la belleza de la morocha que conquista a hombres y mujeres.

Una vez más, Nadal sorprendió a sus fieles seguidores el domingo por la mañana, cuando compartió en su cuenta de Instagram una foto en topless, casi desnuda de espaldas en el living de su departamento.

Noticias Relacionadas Ivana Nadal deja “Bendita”

Como es de esperar, los comentarios y “likes” de sus fans no tardaron en llegar elogiando a la modelo y conductora por el cuerpo que tiene a los 29 años de edad. Hasta el momento la ex panelista de “Bendita” (El Nueve) ya sumó 195.288 me gusta y casi 4000 comentarios.

Noticias Relacionadas Ivana Nadal y un mensaje para todos sus seguidores

Y la pulsera celeste, a la que la modelo menciona en su comentario, es porque Nadal estuvo presente, el pasado sábado, en el Campo Argentino de Polo donde tocó el reconocido DJ Hernán Cattaneo.