La famosa periodista que reveló que tuvo dengue

En tiempos de peligro del mayor brote de dengue en la Argentina, una famosa reveló que recientemente fue víctima de esta enfermedad, tras un viaje a Miami, en los Estados Unidos, en septiembre del año pasado. Analía Franchín le contó al medio Teleshow que comenzó a sentir los síntomas que suelen tener las personas afectadas al dengue y que por este motivo decidió realizarse una análisis clínico, que finalmente le dio positivo y confirmó que tenía esa enfermedad. También aclaró que por estas horas se cuida especialmente ante los riesgos, porque en caso de sufrir un nuevo contagio, su salud se vería complicada.

“El mosquito me picó en Miami. Allá no ves uno porque fumigan a más no poder, pero estaba en una zona de pantanos y. con los vientos huracanados de la época en que yo viajé, antes de fin de año. aparecen por cualquier lado. Yo llegué y al día siguiente me empecé a sentir mal. Cama, fiebre, y un dolor de cabeza insoportable. Una inflamación de ganglios desproporcionada, pero no tenía placas en la garganta. Fue por eso que decidieron hacerme la prueba de dengue, y dio positivo”, contó Franchín.

Y además detalló: “Una vez que empecé a sentirme mal, comenzaron a hacerme un montón de estudios y lo que no me hubiese imaginado es que la prueba de dengue me iba a salir positiva. Un horror. Y lo peor es que tarda una semana el resultado del análisis, por lo que se sufre también en la espera para saber si uno lo tiene o no”.

La periodista confirmó que los últimos estudios médicos se los hizo en el mes de octubre de 2019 y que le dieron bien. “Igual, cuando tenés dengue una vez, tenés que cuidarte muchísimo más, porque la primera es leve pero la segunda puede ser muy complicada. Por eso ahora me tengo que cuidar el doble”, explicó.