Luciana Salazar y un audio de las mamis del WhatsApp del jardín de Matilda

El programa “Confrontados” (El Nueve) difundió un audio de WhatsApp sobre una reunión de padres en donde Luciana Salazar concurrió por el comienzo de clases de su hija. Al parecer cada padre tenía un encuentro de 20 minutos con los docentes y autoridades de la institución, pero Luciana se tomó una hora y eso enfureció a las demás madres que esperaban su cita.

En la nota de voz se escucha a una mamá, contándole a otra lo sucedido: "Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar". Punzante, la mujer apuntó contra Salazar: "No no, el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. Además, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora, una hora. Me pareció un montón".

"Yo no sé si no entendió, si no sé si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, que eso me parecería terrible. Pero bueno, nada, bienvenida al kinder", continuó indignada. Al final, también se refirió al look de Luciana para la entrevista con las seños del jardín: "¡No sabés cómo estaba vestida! Cuando nos veamos te cuento".

Noticias Relacionadas Luciana Salazar no usó ropa interior con su vestido

Por una foto que compartió la mismísima Luciana en su cuenta de Instagram, la mediática lucía un jean, con camisa y zapatos aguja.

La panelista del programa Paula Varela amplió la información y dijo: “Luciana está dentro del chat de mamis. De hecho, se presentó ahí diciendo ‘hola, soy Luli, la mamá de Matilda’. En su estado decía ‘Luli pop’, con un besito grande y una cola hermosa. Las madres al ver eso como que pidieron que baje un cambio porque está en el colegio”. Y detalló el incidente: “Luciana estuvo casi 1 hora y 10 minutos dentro de la sala con la maestra de Matilda. Se hizo una fila y en el chat de mamis se iba comentando. Una madre llegó a tocar la puerta del aula para avisar que había otras tres madres esperando”.

La hija de Luciana Salazar asistirá a un colegio inglés de Belgrano que tiene una matrícula de $25.000 al igual que la cuota mensual con una jornada diario que va de 8.15 a 11.45 de la mañana.