América bajó de su programación el ciclo de Moria Casán

En un época extraña para todos los argentinos por el avance del coronavirus y la cuarentena total dictada por el Gobierno Nacional muchas son las actividades y conductas que se modifican y se ven alteradas en su normal funcionamiento.

Así fueron muchas series o novelas que debieron suspender, hasta nuevo aviso, sus filmaciones por un pedido expreso de la Asociación Argentina de Actores que lo manifestó en un claro comunicado.

Moria Casán no quiso quedarse afuera de estas modificaciones y, además de comenzar a conducir el programa desde su casa por pertenecer a un grupo de riesgo, solicitó a las autoridades de América “hacer una pausa” con su programa “Incorrectas” y que ese segmento de tiempo se use para informar sobre el virus en Argentina.

Esta semana, en el comienzo del programa La One dijo: "Le quiero decir a todas las Incorrectas que no se pongan tristes porque esto es para un bien para todas. Pero hoy va a hacer el penúltimo programa de Incorrectas. ¿Saben por qué? Por las razones que estamos viviendo", comenzó diciendo la diva al aire.

"Yo decidí, voluntariamente, recluirme en mi casa porque soy una persona mayor que tiene sus riesgos. Además fue un pedido de mi hija (Sofía Gala), que me dijo 'mamá, lo único que te pido es que te guardes. Yo sé de tu buena salud, pero aislate'. El mundo ha cambiado de un día para el otro. Esto no es joda ni son vacaciones. Y yo les digo que soy una persona muy profesional y no pudo ser tan egoísta de pedir un móvil. Esto no fue un pedido del canal, al contrario. Cuando pedí el móvil, enseguida se mandó cumpliendo con mi respeto", agregó.

Luego, dio más detalles: "Ahora, si hay un móvil en mi casa, yo que soy una mujer sumamente sana -yo siempre digo que soy atemporal, pero soy humana también aunque no parezca- siempre preservé mi salud y soy una gran profesional que tiene respeto por el público que hizo que sea profeta en mi tierra… no puedo vivir en una casa divina y estar nadando. Me da cosita a mí, y tener un móvil acá que se puede necesitar para hospitales, niños o lo que sea. No me voy a hacer la reina de la solidaridad".

"Esto tampoco es una despedida, es un stand by. Y tampoco quiero que Incorrectas pierda su esencia. Si yo te digo que vengo a desdramatizar y a oxigenar la tarde, ¿qué puedo hacer en este momento de la vida? ¿Sacar un conejo de la galera, cag… de risa, mostrar a las chicas en un desfile? No da. Y a mí dar todo el tiempo noticias como si se transformara en un programa periodístico, que es lo que corresponde en este momento, hablando de la muerte y de la enfermedad, no me sale. Yo soy muy adicta a la vida", cerró La One.