El video de la Primera Dama junto a los famosos por el “Quedate en casa”

View this post on Instagram

Superar esta situaciu00f3n requiere de la responsabilidad, compromiso y voluntad de todos. #quedateencasa ud83cudde6ud83cuddf7 @leomessi @tinistoessel @luisanalopilato @michaelbuble @lalioficial @diego @facundoaranatagle @sangrejaponesa @lopymanok @alelernerok @marley_ok @mirko_ok