La hija de Yuyito González podría tener coronavirus

La hija de la reconocida vedette de los ´80 Amalia Yuyito González es una joven conductora llamada Brenda Di Aloy, y luego de estar unas semanas en Estados Unidos sintió algunos síntomas propios del coronavirus y llamó al 107 a fin de que le hicieran las pruebas necesarias.

La joven se sintió mal en el día 17 luego del regreso de sus vacaciones por Miami y Orlando. Brenda está al frente del programa “Los 15 mejores” por Quiero Música TV.

Cuando la joven de 22 años se sintió mal, su familia se comunicó al 107 y solicitó los controles médicos: “Hace un par de días atrás, creo que fue el sábado o domingo, Brenda tenía dolor de garganta”, comentó su madre Yuyito.

“Inmediatamente y siguiendo el protocolo llamamos al 107. La buscaron y la llevaron a una institución para hacerle las pruebas que corresponden y todavía no tenemos los resultados”, dijo la ex vedette a través de un audio de WhatsApp.

Brenda, en una entrevista con TN Show, comentó que los médicos le realizaron el hisopado correspondiente y le tomaron muestras de sangre. Las dos primeras muestras dieron negativas y ahora se espera el resultado de la tercera y última.

Con respecto a la respuesta del 107 la conductora dijo: “Se demoró por la demanda. No conozco a nadie que esté infectado y estoy segura que no tengo coronavirus porque confío en cómo me siento. Estoy aislada, pero necesito la confirmación del negativo para quedarme tranquila”, concluyó.