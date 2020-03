Marcelo Tinelli y las fotos en Esquel que causaron enojo y críticas

Frente a la pandemia del coronavirus todos somos iguales y debemos acatar las medidas impuestas por el Gobierno Nacional y cumplir con el aislamiento recomendado a fin de preservar nuestra salud.

Este jueves, se viralizaron unas fotos de Marcelo Tinelli junto a su familia tomando un avión privado para viajar a Esquel y pasar el fin de semana largo.

Muchos se indignaron con la iniciativa del conductor porque creen que todos los argentinos tienen los mismos derechos y obligaciones y el dueño de LaFlia también debía cumplir con la cuarentena.

La noticia sobre el viaje del conductor del “Bailando” la dio Jorge Rial en “Intrusos” (América): "Se va a esta tarde en un avión privado, él tiene casa allá y se va a hacer la cuarentena".

La dos mujeres del programa se enfurecieron con la información y comentaron: “Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? Están pidiendo que la gente se quede en la casa. El gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan... a mí me gustaría irme a la costa también", comentó Marcela Tauro.

Débora D´Amato sumó su apreciación y dijo: "¿Marcelo Hugo puede hacer lo que se le canta porque es Marcelo Hugo? Dejate de hinchar. Está acá, no se tiene que mover".