Pampita se quebró al aire por el avance del coronavirus en Argentina

Sorprendida por el avance del virus Covid-19 la modelo y conductora de “Pampita On Line”, Carolina Ardohain se refirió a la medida tomada por el Gobierno Nacional sobre la cuarentena total y dio su punto de vista sobre la realidad que nos toca vivir a los argentinos.

Visiblemente conmovida, la esposa de García Moritán comparó a nuestro país con Europa y destacó el respeto y las medidas a tiempo que se están implementando.

Sin poder contener las lágrimas, la modelo dijo luego de la emisión de un video de lo que sucede en el mundo: “Nos tenemos que cuidar entre todos. Ya lo vi un montón de veces el video, y (creo que) estamos a tiempo nosotros como argentinos. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. De arriba dicen ‘ no salgan de su casa´: no salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos”.

“Me sorprende hablar con gente que todavía sigue saliendo a hacer las compras, que va a ver muebles, que se junta con amigos… Esto es España: ellos no reaccionaron a tiempo, nosotros si podemos reaccionar a tiempo”

“Yo quería que pongan este video de principio a fin. Creo que en la tele no se muestran estas cosas. Yo estoy informada desde hace varios días de lo que pasó en Europa y creo que acá todavía no hay conciencia. La gente no prestó atención. Lo vieron lejano, como imposible. Lo vieron como de película. Esto nos puede pasar a nosotros también. No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar”.

Al final de sus comentarios Pampita dijo: “Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar y van a salvar a los más jóvenes; y una persona de 55 años no es una persona vieja”, cerro la conductora.