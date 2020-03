Flor Vigna y su relación secreta con Dante Spinetta

El 2019 fue un año movido para Flor Vigna. Primero se separó de su novio de la infancia Nicolás Occhiato, luego comenzó a salir con el coach Mati Napp hasta que se separó y conoció a Dante Spinetta.

Con algunas salidas encubiertas, la actriz y el músico se vieron algunas veces en boliches pero siempre acompañados por amigos.

Luego Vigna volvió a tener un encuentro con Occhiato, pero ambos dijeron que se quieren mucho y se ven como amigos.

En diálogo con la revista Caras, la actriz de “Una semana nada más” confesó: "Hoy tengo una persona que me gusta mucho. Pero por ahora me limito a ese sentimiento porque yo tengo ganas de vivirlo así y decir 'bueno, me encanta que me pase esto, puedo estar con quien yo quiera porque soy libre, soltera y tengo 25 años'", comentó.

Además agregó que cuando se ve con esa persona se siente de una manera especial: "Lo disfruto y ambos sabemos que el otro está en su total libertad de hacer lo que sea. Y también podemos no vernos por un montón de tiempo", aclaró.

Cuando el periodista de Caras le preguntó si se trataba de Spinetta la bailarina sin dar nombres dijo: "Necesito relajar un año de la exposición, dar un paso y tal vez poder enamorarme en secreto. Guardarme cosas para mí, pero sí... Te confieso que me gusta alguien. Hoy en día no me puedo exigir otra certeza más que esa y a esa persona tampoco le puedo exigir otra cosa", cerró, contundente.