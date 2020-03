¿Qué se trae el programa de Andy Kusnetzoff en medio de la cuarentena?

View this post on Instagram

Y arrancamos otra temporada!! Gracias @pampitaoficial @flor_de_p @burlandofernando @rodrilussich @santiagoartemis y @andres_chapu_nocioni por ser los primeros del 2020. La pasu00e9 muy bien! Ojalu00e1 les haya gustado el programa. Salud! #podemoshablar