Ricky Martín indignado con los que no cumplen la cuarentena

En medio de la locura por el avance del coronavirus y las personas que no se toman en serio las terribles consecuencias de no cuidarse o aislarse, el cantante Ricky Martín usó sus redes sociales para criticarlos y dijo: "una persona que no tiene empatía, tengo que verla como criminal, porque no está aportando a la causa en la lucha contra la pandemia del coronavirus”.

Y agregó: "Sigamos en calma, tengamos paciencia, pero no seamos ingenuos", dijo a la prensa mexicana.

El boricua pidió a sus fans y seguidores tener paciencia y no ser ingenuos ante esta pandemia. Les sugirió que no salgan de sus casas y que sean responsables.

En un video difundido en sus redes, el intérprete de “María” comentó: "Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos datos y a eso añádele un toque de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud de este problema”.

También el cantante les habló a los jóvenes que creen que no se contagiarán: "Hay un estudio estadounidense que arrojó que en ese país, el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19, van de los 20 a los 44 años", agregó.

"La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros, por lo que nuestra única protección es el aislamiento social", dijo y condenó a los que continúan en playas y las calles: "No me queda más que pensar que son brutos e ignorantes".