Evangelina Anderson fue acusada de fingir solidaridad

El pasado sábado las redes sociales explotaron contra Evangelina Anderson, luego de que un usuario @polmccarne demostró que la rubia creó una cuenta falsa y fingía ayudar en plena pandemia.

También esta cuenta se usó para insultar a otras famosos como Jimena Barón, Wanda Nara y Sol Pérez y por la repercusión y los comentarios negativos hacia la mujer de Martín Demichelis, la modelo debió salir a dar explicaciones.

A través de su cuenta de Instagram Anderson dijo: "No puedo creer hasta donde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre le respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona", arrancó diciendo la ex vedette que está en Alemania y supuestamente iba a ayudar a una pareja argentina que se había quedado varada en Münich debido al coronavirus.

Y continuó su descargo: “No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento, pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente no sabía que esas personas me estaban mintiendo. La verdad una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás", sostuvo.

Por último dijo: "Trato de verle el lado positivo como hago siempre, pero está sí que me cuesta, eh. Claramente tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quien", concluyó.

Luego se sumaron más “pruebas” contra la rubia ya que el usuario denunciante compartió capturas de comentarios de las fotos de la modelo con comentarios exagerados de una usuaria Andrea Peronini con quien, supuestamente, la modelo tenía cierta interacción en la red social.