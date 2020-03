Mariana Genesio Peña disfruta de la cuarentena sin ropa

La actriz Mariana Genesio Peña se volvió popular durante 2019 cuando participó en “El Marginal” y fue una de las protagonistas de “Pequeña Victoria”.

La actriz trans fue ganado terreno en el mundo del espectáculo y ahora levantó la temperatura cuando mostró vía Instagram cómo le hace frente al coronavirus desde la cuarentena en su departamento.

Genesio Peña compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos totalmente desnuda y solo usando guantes de látex y barbijo. Juntos a las imágenes escribió: "Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el Planeta Tierra", expresó Mariana en Instagram.

Y agregó: "Mi ropa es la humanidad. #Nudity #yomequedoencasa De esta salimos juntos".

Luego de publicadas las imágenes y por la repercusión que tuvo junto a las críticas, la actriz decidió borrar la publicación y realizó unos comentarios en sus historias criticando a los que agreden vía redes sociales.