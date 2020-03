Los Xipolitakys le cantaron al coronavirus

View this post on Instagram

Por favor no salgan de sus casas, es la u00fanica manera de parar este virus ud83eudda0 #covid_19 . Familia Xipolitakis aunque estemos lejos se que estamos cerca, ojalu00e1 nos veamos pronto, me hacen mucha falta; pero mi deber de madre me llama y hoy la prioridad es cuidar y proteger a mi hijo. Estamos aislados solitos respetando la cuarentena con mucha precauciu00f3n. Gracias gran papu00e1 @xipolitakismanuel por hacernos llegar alimentos ,como lo hiciste siempre.Los amo Flia!!!!! Pa, Ma @stefyxipolitakisok @nicoxipolitakis @sebastianpelisch u2764ufe0f #TomenConciencia #QuedateEnCasaud83cudfe0 #MeCuidoyteCuido