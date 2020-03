Maju Lozano enfurecida con el hombre que metió a su empleada en el baúl del auto

Infringiendo las normas de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional se descubrió a un empresario de Tandil llamado Gusavo Cardinale que violó el aislamiento y metió a su empleada doméstica en el baúl de su auto para llevarla a su casa y que siga trabajando.

Noticias Relacionadas Se filtraron algunas fotos de la cuarentena de la familia Tinelli en Esquel

Luego de conocido el episodio, la conductora Maju Lozano habló en su programa “Todas las Tardes” (El Nueve) y dijo: "Si vemos este video es porque el mundo en el que vivimos es horrible. Este tipo vive en un country, la que está al lado es la señora que trabaja en su casa y la llevaba en el baúl. ¡La quiso meter en su casa en el baúl! Obviamente este tipo está demorado. Este tipo debería limpiar culos por el resto de su vida. Perdón que hoy estoy diciendo malas palabras, pero es un mundo horrible en el que vive esta gente. ¡Por Dios!", comenzó diciendo la conductora.

Luego, agregó: "Tenemos gente espantosa que vive en este mundo, que vive en este país. Se me vienen (a la cabeza) todas malas palabras. Pido disculpas. ¿¡Pero en qué momento se te ocurre esto!? ¿¡En qué momento!? Este tipo de personas viene maltratando a todo el mundo. Porque este tipo ayer no era bueno y hoy se levantó malo y metió a esta persona en el baúl. Este tipo siempre fue un hijo de re mil mierda, que hace este tipo de cosas y en estas situaciones se demuestra lo mierda de persona que es. La verdad, no sé qué van a hacer con este hombre, pero este hombre debería limpiar culos el resto de su vida y hacer trabajo comunitario hasta que se le pudran las manos" culminó indignada.