Andrés Nara y la difícil relación con sus hijas

Desde hace tiempo, la relación entre Andrés Nara y sus hijas no está bien por las graves denuncias que se hicieron mutuamente y por temas que nunca se resolverán.

Si bien la pelea es entre adultos, Andrés Nara sigue atento las actividades de sus nietos, a los que no ve desde hace tiempo, pero a los que no deja de prestar atención.

Informado de que Wanda está instalada en París por el avance del coronavirus en Italia, Nara comentó: "Están muy protegidos y me da tranquilidad, sobre todo por los chicos. Sinceramente, no tuve ninguna conversación y no me interesa tenerla", expresó en diálogo con El show del espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada.

Con respecto a Wanda su padre dijo: "Estoy dolido porque no corresponden las cosas que han pasado y cómo se sucedieron. Creo que es a raíz de su pareja, de mi expareja o de la situación que están viviendo. Yo tengo la conciencia tranquila y espero que ella también la tenga. En este contexto, yo no tendría que ser el que tome la iniciativa”, subrayó.

Sobre Zaira comentó: “Sé de mi hija menor pero gracias a las redes sociales…Tampoco hablé, pero la tengo muy presente y está muy bien. La sigo en Facebook y, por las fotos que tiene, veo que está muy tranquila", explicó y dijo que cuando termine la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional.