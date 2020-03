Ivana Nadal se desnudó para pasar la cuarentena más cómoda

View this post on Instagram

Bebasu261dud83cudffb NO ME HAGO NADA EN EL PELO. Es mi color natural, no me lo corto hace 1 au00f1o o un poco mu00e1s, no uso cepillo, ni crema de peinar, ni me hago bau00f1os de keratina, ni me lo seco, ni uso planchita, nada nada. Papu00e1 es peluquero (Amenu00e1bar y blanco encalada ajaj) no le gusta la publicidad. Igual, no voy jamu00e1s! Jajaja pero si me lo quiero cortar (que es lo u00fanico que hago) me lo corta papu00e1ud83dude0c DENLE AMOR a su pelo, como seaud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f. Cuu00eddalo, u00e1malo, lu00edmpialo y Du00c9JALO SER! No lo quieras cambiar todo el tiempo! Yo me ducho, me desenredo con los dedos y se seca al viento ud83dude0d Prueben aceptarlo y amarlo y cuu00e9ntenme u2665ufe0f BASTA DE OBSESIONARSE ud83dude31 Las amou2665ufe0f