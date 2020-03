En corpiño: Lali Espósito incendió las redes al ritmo de Beyoncé

Lali Espósito se encuentra instalada desde hace un tiempo en Madrid, lugar donde estaba grabando las escenas de Sky Rojo, una de las nuevas series de Álex Piña para Netflix. La actriz y cantante ya debe haber perdido la cuenta de los días que lleva en cuarentena por el coronavirus.

Noticias Relacionadas El sensual baile de Lali Espósito en cuarentena

“Día número… ya fue #yomequedoencasa con Beyoncé!”, escribió Lali Espósito en su última publicación que replicó en Tik Tok e Instagram. En ella se le ve bailando de una forma muy divertida y sensual al ritmo de "Single Ladies", una de las canciones más populares de Beyoncé. La actriz se encuentra en aislamiento con Santiago Mocorrea, su novio.

Los seguidores de Lali Espósito no tardaron en dejar una gran cantidad de comentarios y más de 1 millón de likes. “¡Qué bomba que sos!”, “!Sos genial! Siempre tan divertida”, “Una Diosa total, no sé cómo hacés para estar así”, “Cuidate no salgas a la calle”. "Na na na . SOS todo lo que está bien ! Seguro que si RENÉ habla con vos te saca al toque", comentó otro seguidor en alusión al vivo del cantante de Calle 13 donde se conectó con "Tini" Stoessel y el cantante puertorriqueño no sabía quien era.