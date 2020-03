Mónica Farro salió a defenderse luego del móvil de Intrusos en plena cuarentena

Este jueves en el programa “Intrusos” (América) se vivió un momento incómodo luego de que Pablo Layús fue a hacerle un móvil en vivo a Mónica Farro quien estaba cumpliendo la cuarentena en su departamento.

El propio Jorge Rial que participaba del programa pero desde su casa, se mostró molesto por la iniciativa de la producción y pidió disculpas por el error cometido en una situación tan difícil y delicada como la que estamos atravesando por el avance del coronavirus.

Incluso la gerente de programación de América, Liliana Parodi dijo que iba a tomar cartas en el asunto y averiguar quién tomó la decisión de semejante idea.

Mónica Farro respondió a las críticas después de su móvil en @Intrusos. Acá su testimonio donde dice que las personas que la criticaron “se fueron de mambo”. pic.twitter.com/ONY152awQK — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) March 26, 2020

Ahora fue Mónica Farro quien salió a dar su versión de los hechos y en una entrevista con Juan Etchegoyen de Radio Mitre dijo: “Con respecto al móvil que hice para Intrusos, la verdad es que me parece que la gente se equivoca demasiado. Yo estoy en cuarentena pero no estoy presa dentro de mi casa, puedo salir al hall del edificio las veces que tenga ganas. De hecho se puede salir a hacer compras, al supermercado, a la farmacia y sería exactamente lo mismo. Yo ni siquiera salí del edificio”.

Y continúa: “Lo que hizo Pablo,el notero, fue entrar y poner un pie adentro delhall del edificio. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo malo? Yo por lo menos no rompí ninguna cuarentena y ellos están trabajando con su permiso.Me parece demasiado exagerada la gente que critica o habla al pedo. Me parece que cada uno tiene que ver qué hace en su casa y en su vida de cuarentena”.

“No me siento en falta para nada porque yo no estoy presa entre cuatro paredes. De hecho, yo subo a la terraza del edificio a colgar la ropa y voy al hall su tengo ganas. Es lo mismo que un repartidor de pizza, que yo he recibido varias veces esta semana. Pido una piza, vieneel repartidor, le abro la puerta, pone un pie dentro del hall, le pago y se va. Es lo mismo, me parece que se fueron de mambo”, cerró Mónica, enojada por el escándalo.