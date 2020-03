Una bailarina de Showmatch desnuda en cuarentena

La cuarentena impuesta por el Presidente de la Nación apunta a aplanar la curva de contagios de Covid – 19 y por esa razón obliga a los ciudadanos a recluirse en su casa. Por eso, el 17 de marzo la bailarina del Bailando, Sofía González, y ex de Agustín Casanova se subió a un avión y volvió a su casa, en Brasil.

Con todas las medidas de seguridad González compartió una foto con barbijo desde el avión para demostrar que tomó todos los recaudos hasta su llegada a Brasil. Junto con la foto la joven escribió: “¡VAMOS A SALIR DE ESTA! La situación está fea. Estamos todos con miedo. Pero lo más importante es cuidarnos”.

Y agregó: “Hoy me tocó volver a mi casa, en Brasil. Donde están mis cosas, mi novio, mi perro…mi casa. Voy a cumplir con la cuarentena como se debe. Me cuidé en el aeropuerto y en el vuelo también. Sólo quiero llegar sana a casa. Que todos nos cuidemos y no colapsemos mentalmente”, continuó.

“Hoy tenemos que demostrarle al mundo, más que nunca, que estamos juntos. Unámonos y terminemos con esto. No estamos de vacaciones, seamos responsables”, finalizó.

Una vez que llegó a Brasil, Sofía festejó en su casa con vista a la playa en Garopaba en el Estado de Santa Catarina, ¿y cómo lo hizo? Bailando semidesnuda bajo el sol.

Juntos las fotos la bailarina escribió: “Estoy bien gracias a la naturaleza de la cual estoy rodeada, mis fuerzas para cada día se la debo a ella por siempre y para siempre elijo estar frente al mar”.