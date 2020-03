Sofía Zámolo se desnuda y cuenta sobre el deseo de ser madre

“Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme, y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador", señaló Sofía Zámolo en una entrevista que brindó a Teleshow, y abrió decenas de preguntas. ¿Por qué una mujer debe explicar cuándo quiere ser madre? ¿Qué le genera la presión familiar o social ante la no llegada de un niño? ¿Debe ser mamá para poder sentirse realizada en su vida?

“Es una cuestión cultural, hay un caminito que hay que seguir -señala la psicóloga Marisa Russomando, especialista en maternidad, crianza y familia-. Si una persona está en pareja preguntan cuándo será el casamiento, si ya están conviviendo preguntan cuándo llega el primer hijo, y si tienen el primero, es cuándo viene el segundo. Es como una exigencia que no se detiene, frente a un camino preestablecido que parecería que todos tenemos que seguir de la misma manera”.

Casada con Joe Uriburu hace tres años, Zámolo explica: “Estamos muy unidos como pareja y nos encantaría tener hijos. Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá... pero por ahora no está en mis planes”.