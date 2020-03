Todas las operaciones de Sol Pérez contadas por ella misma

Sol Pérez, ahora panelista de “Incorrectas” (América) tuvo un mano a mano con Moria Casán y respondió todas las preguntas que la conductora le hizo en su primer programa como “vayaina”.

Teniendo en cuenta el cuerpo de la actriz, La One quiso saber sobre los cambios de su cuerpo y dijo: “Hay gente que dice que haciendo “ohm” y comiendo lechuga vinieron los cambios” comentó y Sol le respondió: “No. Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y comencé a cambiar cuando fui al gimnasio. Igual cuando me ven me dicen que soy más chiquita (de cuerpo) de los que parezco en las fotos o en la televisión donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen áhhh pero sos chiquita… Y si soy chiquita”, dijo Sol.

Al hablar de las operaciones estéticas, la ex chica del tiempo dijo: “Cuando tenía 8 años, mi hermano me rompió la nariz. Nos tiramos juntos a la pileta y nos pegamos con la cabeza. Pero no me toqué casi nada. La gente cree que tenemos un solo tabique y tenemos dos, y mi hermano me rompió los dos, pero no dolió porque es muy rápido y ni sangra”.

Y agregó: “¿Si me hice otra operación?... Las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita. Si fuese por mí quería todo. Me quería hacer algo gigante (en referencia a las siliconas) pero por suerte tengo a mi mamá que me dijo ´no Sol, después te vas a arrepentir”, concluyó.