La extraña reflexión de Emilia Attias en medio de la pandemia

View this post on Instagram

Ayer cumplu00ed 33. Solo agradecu00ed por el amor que tengo en mi vida, y lo afortunada que soy por eso. Pedu00ed bendiciones para el mundo, salud para mi familia y para todxs. En estos tiempos lentos, pero vertiginosos a la vez, conectarse con uno parece esencial. Replantearse la vida, la de uno y la de nuestra comunidad. Sanar nuestra energu00eda. Volver a replantear prioridades y observar mu00e1s severamente como estamos viviendo. No nos perdamos. No perdamos nuestro mundo interno. No perdamos nuestro tiempo. Nuestros afectos. Nuestro contacto con la naturaleza. Nuestro cuidado a la madre tierra, nuestra casa. Nuestra relacion con los animales. Nuestra solidaridad para con el otrx. Esta situacion nos estu00e1 obligando a actuar en masa, a ser equipo, sin fronteras, a cuidarnos entre nosotrxs. Demasiado obvio como para no detenerme a pensar sobre el frenesu00ed con el que vivimos y la desconexiu00f3n (a veces, indiferencia, intolerancia, odio) que tenemos entre todxs lxs que habitamos este planeta. Ojalu00e1 quede en el pasado, y despues de esta pandemia haya un antes y un despuu00e9s.