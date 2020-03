Nicolás Magaldi se enteró de la muerte de su abuela por WhatsApp y no pudo despedirse

View this post on Instagram

Noni gracias por todo. Hoy es un dia triste y feliz. Me enteru00e9 haciendo aire y realmente lo pienso todo el tiempo u201cla vida es un instanteu201d Gracias por ser tan presente siempre! QEPD. TE ADORO. Hoy hablamos a la mau00f1ana. Asu00ed te voy a abrazar cada vez que te piense!